ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 72,763 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,763 قتيلاً و172,664 مصاباً، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية في القطاع قولها اليوم الأحد: إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 قتلى، و19 مصاباً فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وبذلك ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ وقف إطلاق النار في الـ 11 من تشرين الأول الماضي إلى 871 قتيلاً، بينما بلغ عدد المصابين 2,562، فيما جرى انتشال 776 جثماناً.