ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 72,763 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

WhatsApp Image 2026 05 16 at 11.07.48 PM 1.jpeg 201a51ab a042 4a7d 8ffe ce26a93d21e0 ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 72,763 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
وفا

القدس المحتلة-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,763 قتيلاً و172,664 مصاباً، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية في القطاع قولها اليوم الأحد: إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 قتلى، و19 مصاباً فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وبذلك ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ وقف إطلاق النار في الـ 11 من تشرين الأول الماضي إلى 871 قتيلاً، بينما بلغ عدد المصابين 2,562، فيما جرى انتشال 776 جثماناً.

انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين الولايات المتحدة وفنزويلا منذ سبع سنوات
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يرحّبان بإعادة فتح معبر رفح ويؤكدان ضرورة تدفق المساعدات إلى غزة
بوليفيا والولايات المتحدة تستأنفان العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة 17 عاماً
اليونيسف: مئة ألف شخص فروا من جنوب السودان إلى إثيوبيا
الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك