ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 235 قتيلاً

كاراكاس-سانا
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا أول أمس الأربعاء إلى 235 قتيلاً، وفق ما أعلن وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو.
ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة عن ألفارادو قوله في تصريح للتلفزيون الحكومي: إن نحو 235 شخصاً وصلوا إلى المنشآت الصحية وقد فارقوا الحياة أو توفوا فور وصولهم، لترتفع الحصيلة من 188 قتيلاً، فيما تواصل السلطات عمليات الإغاثة وتقييم الأضرار.
وضرب زلزالان قويان فنزويلا، أول أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي، بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وأعلنت الأمم المتحدة أن فنزويلا تحتاج جهداً جماعياً هائلاً بعد الزلزال المدمر، ودعت إلى تقديم دعم دولي عاجل.