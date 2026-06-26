ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 235 قتيلاً

كاراكاس-سانا‏

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا أول أمس الأربعاء إلى 235 ‏قتيلاً، وفق ما أعلن وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو.‏

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة عن ألفارادو قوله في تصريح للتلفزيون الحكومي: ‏إن نحو 235 شخصاً وصلوا إلى المنشآت الصحية وقد فارقوا الحياة أو توفوا فور ‏وصولهم، لترتفع الحصيلة من 188 قتيلاً، فيما تواصل السلطات عمليات الإغاثة وتقييم ‏الأضرار.‏

وضرب زلزالان قويان فنزويلا، أول أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي، بلغت قوتهما 7.2 ‏و7.5 درجات على مقياس ريختر، وفق ‏ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ‏وأعلنت الأمم المتحدة أن فنزويلا تحتاج جهداً جماعياً هائلاً بعد الزلزال المدمر، ودعت ‏إلى تقديم دعم دولي عاجل.‏