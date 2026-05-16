ثلاثة قتلى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح اليوم السبت، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة غرب مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” أن طيران الاحتلال قصف مركبة في محيط برج الوحدة وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.

وفي الضفة الغربية، أصيب فلسطيني بجروح إثر هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على بلدة قفين شمال مدينة طولكرم.

يشار إلى أن عدد قتلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع وفق الحصيلة الجديدة إلى 72 ألفاً و760 شخصاً، والإصابات إلى 172 ألفاً و645 منذ السابع من تشرين الأول عام 2023.