الاتحاد الأوروبي يدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب

بروكسل-سانا

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب في التكتل الأوروبي، وذلك عقب التوافق السياسي الذي توصل إليه مجلس الشؤون الخارجية في الـ29 من كانون الثاني الماضي.

وأوضح المجلس في بيان نُشر على موقعه الرسمي، أن الحرس الثوري الإيراني سيخضع لإجراءات تقييدية ضمن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، تشمل تجميد أمواله وسائر أصوله المالية، والموارد الاقتصادية داخل الدول الأعضاء.

كما تضمن القرار، حظر قيام الجهات العاملة في الاتحاد الأوروبي بتقديم أي أموال أو موارد اقتصادية له.

وأشار المجلس إلى أنّ هذا القرار يرفع عدد الأشخاص والكيانات الخاضعين للإجراءات التقييدية بموجب ما يُعرف بـ”قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي” إلى 13 شخصاً، و23 جماعة وكياناً.

وأعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في الـ29 من كانون الثاني الماضي، موافقتهم على تصنيف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أواخر العام الماضي، ومقتل أكثر من 6373 متظاهراً جراء حملة القمع الدموية المتواصلة.

وكانت أستراليا اتخذت الخطوة ذاتها في تشرين الثاني من عام 2015، حيث أدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمتها للدول والكيانات الراعية للإرهاب، وذلك بعد تقييم وكالة الاستخبارات الأمنية الأسترالية (ASIO) بوقوفه وراء هجمات على مطعم لويس كونتيننتال كيتشن بسيدني في تشرين الأول 2024، وكنيسٍ في ملبورن في كانون الأول من العام نفسه.