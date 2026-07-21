إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات قادمة من الحدود اللبنانية في ريف دمشق

photo 2026 07 21 17 07 02 إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات قادمة من الحدود اللبنانية في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات، خلال عملية أمنية في ريف دمشق، محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من الحدود اللبنانية، وذلك عقب عمليات رصد ومتابعة دقيقة.

وذكرت إدارة مكافحة المخدرات عبر معرفاتها الرسمية اليوم الثلاثاء، أن العملية أسفرت عن توقيف 3 متورطين، وضبط 113 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، و46,000 حبة من مخدر الكبتاغون، و1.2 كغ من مادة الكريستال المخدرة.

photo 2026 07 21 17 06 55 إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات قادمة من الحدود اللبنانية في ريف دمشق

ولفتت إلى أن المضبوطات صودرت بالكامل، فيما تستمر التحقيقات مع الموقوفين لكشف شركائهم وباقي المتورطين، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في البادية، أمس من إحباط محاولة تهريب دولية لشحنة مخدرات، إثر عملية أمنية دقيقة نُفذت في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة السويداء، وأسفرت العملية ‏عن ضبط ومصادرة قرابة نصف طن من مادة الحشيش المخدّر، التابعة للمجموعات الخارجة عن القانون في السويداء.

وتواصل الجهات المختصة تحرياتها ومتابعتها الأمنية لكشف وملاحقة المتورطين في محاولة تهريب المخدرات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

photo 2026 07 21 17 06 43 إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات قادمة من الحدود اللبنانية في ريف دمشق
photo 2026 07 21 17 06 57 إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات قادمة من الحدود اللبنانية في ريف دمشق
photo 2026 07 21 17 06 59 إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات قادمة من الحدود اللبنانية في ريف دمشق
photo 2026 07 21 17 07 04 إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات قادمة من الحدود اللبنانية في ريف دمشق
photo 2026 07 21 17 07 06 إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات قادمة من الحدود اللبنانية في ريف دمشق
photo 2026 07 21 17 07 08 إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات قادمة من الحدود اللبنانية في ريف دمشق
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