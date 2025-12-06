مصرع 12 شخصاً وإصابة 23 آخرين إثر انقلاب حافلة جنوب غرب الجزائر

الجزائر-سانا

لقي 12 شخصاً مصرعهم وأصيب 23 آخرون بجروح متفاوتة، اليوم، إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية بني عباسي جنوب غرب الجزائر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المديرية العامة للحماية المدنية قولها في بيان: “إن الحادث وقع نتيجة انحراف وانقلاب الحافلة على الطريق رقم 50 باتجاه بلدة بشار، ضمن بلدية ودائرة تبلبالة في الولاية”.

وأضاف البيان: إن الحادث أسفر عن مصرع 12 شخصاً، فيما تم نقل المصابين الـ 23 إلى المشافي القريبة لتلقي العلاج.

ويأتي هذا الحادث بعد نحو أربعة أشهر من سقوط حافلة أخرى في منطقة واد الحراش بالعاصمة الجزائرية، ما أسفر حينها عن وفاة 18 شخصاً وإصابة 9 آخرين.