الدفاع التركية: إسرائيل لا تزال تشكل العقبة الأكبر أمام التهدئة بالمنطقة 

أنقرة-سانا



أكدت وزارة الدفاع التركية أن إسرائيل التي تواصل موقفها العدواني في المنطقة رغم التفاهمات المبرمة، لا تزال تشكل العقبة الأكبر أمام جهود التهدئة.



وفي إحاطة إعلامية للمتحدث باسم الوزارة زكي آق تورك نقلتها وكالة “الأناضول” اليوم الخميس، أعرب عن “ترحيب تركيا بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران”، متمنياً “الحفاظ على هذا التفاهم، وإبداء جميع الأطراف المعنية موقفاً عقلانياً ومسؤولاً في المفاوضات المستمرة”.



ولفت آق تورك إلى أن “إسرائيل التي أعلنت مواصلة احتلالها لجنوب لبنان، والتي ما زالت مستمرة في موقفها العدواني بالمنطقة رغم التفاهمات الموقعة، لا تزال تشكل العقبة الأكبر أمام جهود التهدئة”.



وشدد على ضرورة أن “يتخذ المجتمع الدولي موقفاً أكثر حزماً، وخطوات ملموسة ضد السياسات الإسرائيلية لمنع محاولات تخريب العملية”.



وأضاف: “بلادنا ستواصل الحفاظ على نهجها الذي يعطي الأولوية لحفظ السلام والاستقرار الإقليمي، والمساهمة في الجهود المبذولة في هذا الاتجاه”.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في وقت سابق أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يتعمد عرقلة أي مساعٍ لوقف المواجهات العسكرية في المنطقة، ويواصل تأجيج حرب الإبادة الجماعية والتصعيد الإقليمي.

