مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بنيران الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطينيان، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف شنّه الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة وغربها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بوصول جثمان طفل وعدد من الإصابات إلى مستشفى الشفاء، نتيجة قصف الاحتلال الذي استهدف محيط محطة بهلول في حي النصر غرب غزة.

وبالقرب من دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة، قتل فلسطيني آخر، وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال.

وقتل فلسطيني، وأصيب آخرون في وقت سابق اليوم الثلاثاء، جراء استهداف مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين قرب دوار الجلاء بمنطقة العيون شمال مدينة غزة.