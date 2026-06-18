رئيس وزراء باكستان: اتفاق واشنطن وطهران يدخل حيز التنفيذ فوراً

إسلام أباد- سانا
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، اليوم الخميس، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن شريف قوله في منشور على منصة “إكس”: إنّ المذكرة “ستدخل حيز التنفيذ فوراً”، موضحاً أن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز دون تأخير، فيما سترفع الولايات المتحدة الحصار البحري بشكل فوري.
وأضاف: إن سويسرا ستستضيف، يوم غدٍ الجمعة، مراسم احتفالية بهذه المناسبة، بالتزامن مع انطلاق المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران.
وكان مسؤولون أمريكيون قد أفادوا، في وقت سابق، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة وإيران وقّعتا عن بُعد مذكرة تفاهم، تهدف إلى إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، مشيرين إلى أن الاتفاق دخل حيّز التنفيذ.