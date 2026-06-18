رئيس وزراء باكستان: اتفاق واشنطن وطهران يدخل حيز التنفيذ فوراً

إسلام أباد- سانا‏

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، اليوم الخميس، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب ‏في الشرق الأوسط تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن شريف قوله في منشور على منصة “إكس”: إنّ المذكرة “ستدخل حيز التنفيذ فوراً”، موضحاً أن إيران ‏ستعيد فتح مضيق هرمز دون تأخير، فيما سترفع الولايات المتحدة الحصار البحري بشكل فوري.‏

وأضاف: إن سويسرا ستستضيف، يوم غدٍ الجمعة، مراسم احتفالية بهذه المناسبة، بالتزامن مع انطلاق المحادثات الفنية بين واشنطن ‏وطهران.‏

وكان مسؤولون أمريكيون قد أفادوا، في وقت سابق، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة وإيران وقّعتا عن بُعد مذكرة تفاهم، تهدف إلى ‏إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، مشيرين إلى أن الاتفاق دخل حيّز التنفيذ.‏