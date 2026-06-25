موجة حر تضرب عدة دول أوروبية.. ومصرع 212 شخصاً في إسبانيا

عواصم-سانا
تشهد عدة دول أوروبية موجة حر غير مسبوقة، حيث سجلت درجات الحرارة أرقاماً قياسية منذ مطلع الأسبوع الجاري وسط توقعات أن تسجل 35 درجة مئوية اليوم الخميس، ما استدعى إصدار تحذيرات على مستوى عدد من البلدان، في وقت لقي 212 شخصاً مصرعهم في إسبانيا.
تنبيهات شديدة في إسبانيا و212 وفاة
نقلت وكالة فرانس برس عن معهد “كارلوس الثالث” الصحي في مدريد بيانات توثق مصرع ما لا يقل عن 212 حالة وفاة مسجلة بين يومي الأحد والأربعاء الماضيين، ترتبط بموجة الحر التي تضرب البلاد.
وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية “أيميت” مطلع الأسبوع الجاري تنبيهات شديدة (حمراء وبرتقالية) في عدة مناطق، محذرةً من أن درجات الحرارة ستتراوح بين الـ 39 والـ 40 درجة مئوية في أجزاء واسعة من شبه الجزيرة الأيبيرية ومايوركا، مع توقعات باستمرار موجة الحر خلال الأسبوع الجاري على الأقل.
وأوضح المتحدث باسم “أيميت” روبين ديل كامبو أن درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام بما يتراوح بين الـ 5 والـ 10 درجات مئوية.
فرنسا: أكثر الليالي حرارة
من جهتها أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن درجات الحرارة خلال الليل الماضي تخطت الرقم القياسي المسجل قبل يومين فقط لأكثر الليالي حرارة على الإطلاق.
وقالت الهيئة: إن المؤشر الوطني لدرجات الحرارة الدنيا، وهو متوسط يُحسب بناء على بيانات 30 محطة مرجعية، “يظهر قيمة مؤقتة تبلغ 22 درجة، وهو رقم قياسي جديد غير مسبوق”، وكان الرقم القياسي السابق المسجّل ليل الإثنين الثلاثاء بلغ 21,6 درجة.
حرارة تتجاوز 35 درجة
ووفق فرانس برس من المتوقع أن يشهد اليوم درجات حرارة تتراوح بين الـ 30 و الـ 35 درجة مئوية في عدد من دول أوروبا، وخاصة ألمانيا وفرنسا ومناطق من إيطاليا والمملكة المتحدة، ليكون حوالي 380 مليون نسمة على موعد مع درجات قياسية، وهو ما يمثل ثلثي سكان القارة.
وعلى غرار يوم أمس الأربعاء فإن فرنسا هي الأكثر تضرراً من موجة الحر، إذ يُتوقع أن تشهد حرارة تتجاوز الـ 30 درجة في مناطق يقطنها نحو 63 مليون نسمة، فيما ستتجاوز الـ 35 درجة في مناطق يبلغ عدد سكانها 53 مليون نسمة.
يشار إلى أن هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أعلنت أمس، أن البلاد سجلت مستوى قياسياً جديداً لدرجات الحرارة خلال موجة الحر الحالية، متجاوزة الرقم القياسي المسجل عام 2003، في حين انقطع التيار الكهربائي عن نحو 68 ألف منزل شمال غرب البلاد، في حادث يُعد الأول من نوعه خلال موجة الحر الحالية.
وكانت السلطات الفرنسية أعلنت وفاة 18 شخصاً بينهم طفلان، جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب أوروبا الغربية، إضافة إلى وفاة 40 شخصاً غرقاً، بينما حذرت هيئات الأرصاد من أن الأيام المقبلة قد تشهد مستويات حرارة غير مسبوقة في عدة بلدان أوروبية.