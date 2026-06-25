موجة حر تضرب عدة دول أوروبية.. ومصرع 212 شخصاً في إسبانيا

عواصم-سانا‏

تشهد عدة دول أوروبية موجة حر غير مسبوقة، حيث سجلت درجات الحرارة أرقاماً ‏قياسية منذ مطلع الأسبوع الجاري وسط توقعات أن تسجل 35 درجة مئوية اليوم ‏الخميس، ما استدعى إصدار تحذيرات على مستوى عدد من البلدان، في وقت لقي 212 ‏شخصاً مصرعهم في إسبانيا. ‏

تنبيهات شديدة في إسبانيا و212 وفاة

نقلت وكالة فرانس برس عن معهد “كارلوس الثالث” الصحي في مدريد بيانات توثق ‏مصرع ما لا يقل عن 212 حالة وفاة مسجلة بين يومي الأحد والأربعاء الماضيين، ‏ترتبط بموجة الحر التي تضرب البلاد.‏

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية “أيميت” مطلع الأسبوع الجاري تنبيهات شديدة ‌‏(حمراء وبرتقالية) في عدة مناطق، محذرةً من أن درجات الحرارة ستتراوح بين الـ 39 والـ 40 ‏درجة مئوية في أجزاء واسعة من شبه الجزيرة الأيبيرية ومايوركا، مع توقعات باستمرار ‏موجة الحر خلال الأسبوع الجاري على الأقل.‏

وأوضح المتحدث باسم “أيميت” روبين ديل كامبو أن درجات الحرارة أعلى من المعدل ‏الطبيعي لهذا الوقت من العام بما يتراوح بين الـ 5 والـ 10 درجات مئوية.‏

فرنسا: أكثر الليالي حرارة

من جهتها أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن درجات الحرارة خلال الليل الماضي ‏تخطت الرقم القياسي المسجل قبل يومين فقط لأكثر الليالي حرارة على الإطلاق.‏

وقالت الهيئة: إن المؤشر الوطني لدرجات الحرارة الدنيا، وهو متوسط يُحسب بناء على ‏بيانات 30 محطة مرجعية، “يظهر قيمة مؤقتة تبلغ 22 درجة، وهو رقم قياسي جديد ‏غير مسبوق”، وكان الرقم القياسي السابق المسجّل ليل الإثنين الثلاثاء بلغ 21,6 درجة.‏

حرارة تتجاوز 35 درجة ‏

ووفق فرانس برس من المتوقع أن يشهد اليوم درجات حرارة تتراوح بين الـ 30 و الـ 35 درجة ‏مئوية في عدد من دول أوروبا، وخاصة ألمانيا وفرنسا ومناطق من إيطاليا والمملكة ‏المتحدة، ليكون حوالي 380 مليون نسمة على موعد مع درجات قياسية، وهو ما يمثل ثلثي ‏سكان القارة.‏

وعلى غرار يوم أمس الأربعاء فإن فرنسا هي الأكثر تضرراً من موجة الحر، إذ يُتوقع أن ‏تشهد حرارة تتجاوز الـ 30 درجة في مناطق يقطنها نحو 63 مليون نسمة، فيما ستتجاوز ‌الـ ‏35 درجة في مناطق يبلغ عدد سكانها 53 مليون نسمة.‏

يشار إلى أن هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أعلنت أمس، أن البلاد سجلت مستوى قياسياً ‏جديداً لدرجات الحرارة خلال موجة الحر الحالية، متجاوزة الرقم القياسي المسجل عام ‌‏2003، في حين انقطع التيار الكهربائي عن نحو 68 ألف منزل شمال غرب البلاد، في ‏حادث يُعد الأول من نوعه خلال موجة الحر الحالية.‏

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت وفاة 18 شخصاً بينهم طفلان، جراء موجة الحر الشديدة ‏التي تضرب أوروبا الغربية، إضافة إلى وفاة 40 شخصاً غرقاً، بينما حذرت هيئات ‏الأرصاد من أن الأيام المقبلة قد تشهد مستويات حرارة غير مسبوقة في عدة بلدان ‏أوروبية.‏