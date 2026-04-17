سفينة كورية محملة بالنفط الخام تعبر البحر الأحمر لأول مرة منذ إغلاق مضيق هرمز

أعلنت وزارة المحيطات والثروة السمكية في كوريا الجنوبية، أن سفينة محمّلة بالنفط الخام نجحت في عبور البحر الأحمر بأمان، في أول عملية من نوعها منذ إغلاق مضيق هرمز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية عن الوزارة قولها: إن السفينة انطلقت من ميناء ينبع في السعودية، وكانت ضمن السفن العالقة جراء التوترات الإقليمية ،قبل أن تتمكن من إتمام رحلتها إلى وجهتها بسلام.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية وتايوان أعلنتا، في السادس من نيسان الجاري عزمهما إرسال سفن لنقل النفط من موانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر، عبر مسارات بديلة لتجنب العبور في مضيق هرمز.