مصرع 16 شخصاً بانقلاب حافلة في جنوب إفريقيا

جوهانسبورغ-سانا

لقي 16 شخصاً مصرعهم، جراء حادث سير وقع في جنوب إفريقيا، وفق ما أفادت الوكالة العامة لسلامة الطرق والشرطة.



ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الخميس عن الشرطة قولها: إن 15 راكباً لقوا مصرعهم في مكان الحادث هم سبعة رجال، وخمس نساء، وثلاثة أطفال، وأصيب 20 آخرون نقلوا إلى المستشفى.



وأوضحت أن حافلة كانت تقل 78 راكباً وتتجه من مدينة كيب تاون السياحية إلى بلدة إيدوتوا الصغيرة في مقاطعة كيب الشرقية، عندما انحرفت عن الطريق وانقلبت.



وعلى الرغم من جودة شبكة الطرق، تواجه جنوب إفريقيا معدلاً مرتفعاً من الوفيات على الطرق، ويعود ذلك إلى السرعة الزائدة والقيادة المتهورة، وعدم التزام المركبات بقواعد المرور، وعدم ارتداء أحزمة أمان.