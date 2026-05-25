مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 17 في قصف إسرائيلي على غزة

القدس المحتلة-سانا
 
قتل ثلاثة فلسطينيين، وأصيب 17 آخرون بجروح، اليوم الإثنين، جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة بقطاع غزة.
 
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن فلسطينيتين اثنتين إحداهما طفلة قتلتا، جراء قصف نفذته طائرات مروحية إسرائيلية على محيط شارع 5 غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
 
ووفق مصادر طبية، أسفر القصف أيضاً عن إصابة 17 شخصاً، وتسبب باحتراق عدد من الخيام.
 
وفي شمال غرب القطاع، قتل فلسطيني متأثراً بجروح أُصيب بها قبل أيام، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين قرب دوار الـ 17 بمنطقة التوام.
 
وكان فلسطيني قتل، وأُصيب آخر في وقت سابق اليوم، جراء قصف قوات الاحتلال خان يونس ومخيم المغازي جنوب ‏وسط قطاع غزة.

