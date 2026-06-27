هيئة المفقودين تطلق مشاورات وطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون ‏المفقودين والمختفين قسراً

دمشق-سانا
أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين اليوم السبت، إطلاق المشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة التي سيُبنى عليها مشروع قانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً، وذلك انطلاقاً من أهمية إشراك عائلات المفقودين وأصحاب الخبرة والمصلحة في صياغة الإطار القانوني الوطني لقضية المفقودين.
وبينت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، أن المشاورات تهدف إلى الاستماع للتجارب والآراء والمقترحات، بما يسهم في بلورة المبادئ والأسس التي سيقوم عليها مشروع القانون، ويعزز حق العائلات في معرفة الحقيقة، ويصون كرامة المفقودين وعائلاتهم، وينظم الجهود الوطنية المتعلقة بالبحث وكشف المصير وتحديد الهوية.
ودعت الهيئة عائلات المفقودين وروابطهم، والخبراء، ومنظمات الضحايا والمجتمع المدني، والجهات المعنية، إلى التسجيل للمشاركة في هذه المشاورات من خلال الرابط: https://forms.gle/oKZbuMYNpeaYDtR99.
وبينت الهيئة أن التسجيل يستمر حتى الـ 10 من تموز 2026 وأنه سيتم تزويد المسجلين، بعد انتهاء مرحلة التسجيل، بورقة النقاش والمواد التوضيحية الخاصة بالمشاورات، تمهيداً لمشاركتهم في مراحلها المختلفة.
يُذكر أن الهيئة الوطنية للمفقودين هي هيئة مستقلة تُعنى بمتابعة ملف المفقودين والمختفين قسراً في سوريا، وأنشئت بموجب المرسوم الرئاسي رقم (19) لعام 2025، وتعمل على جمع المعلومات والبيانات والتحقق منها وبناء المسار المؤسسي لمعرفة المصير، بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية مع الالتزام بمبادئ الاستقلالية وحماية البيانات وعدم الإضرار واحترام كرامة الضحايا وذويهم.