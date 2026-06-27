هيئة المفقودين تطلق مشاورات وطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون ‏المفقودين والمختفين قسراً

دمشق-سانا‏

أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين اليوم السبت، إطلاق المشاورات الوطنية ‌‏حول المبادئ الحاكمة التي سيُبنى عليها مشروع قانون شؤون المفقودين ‌‏والمختفين قسراً، وذلك انطلاقاً من أهمية إشراك عائلات المفقودين وأصحاب ‌‏الخبرة والمصلحة في صياغة الإطار القانوني الوطني لقضية المفقودين.‏

وبينت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، أن المشاورات تهدف إلى الاستماع ‏للتجارب والآراء والمقترحات، بما يسهم في بلورة المبادئ والأسس التي ‌‏سيقوم عليها مشروع القانون، ويعزز حق العائلات في معرفة الحقيقة، ‌‏ويصون كرامة المفقودين وعائلاتهم، وينظم الجهود الوطنية المتعلقة بالبحث ‌‏وكشف المصير وتحديد الهوية.‏

ودعت الهيئة عائلات المفقودين وروابطهم، والخبراء، ومنظمات الضحايا ‌‏والمجتمع المدني، والجهات المعنية، إلى التسجيل للمشاركة في هذه ‌‏المشاورات من خلال الرابط: https://forms.gle/oKZbuMYNpeaYDtR99.

وبينت الهيئة أن التسجيل يستمر حتى الـ 10 من تموز 2026 وأنه سيتم ‏تزويد ‏المسجلين، بعد انتهاء مرحلة التسجيل، بورقة النقاش والمواد ‏التوضيحية ‏الخاصة بالمشاورات، تمهيداً لمشاركتهم في مراحلها المختلفة.‏

يُذكر أن الهيئة الوطنية للمفقودين هي هيئة مستقلة تُعنى ‏بمتابعة ملف ‌‏المفقودين والمختفين قسراً في سوريا، ‏وأنشئت ‏بموجب المرسوم الرئاسي رقم ‌‏‌‏(19) لعام 2025، ‏وتعمل على جمع المعلومات والبيانات والتحقق منها ‏وبناء ‌‏المسار المؤسسي ‏لمعرفة المصير، بالتعاون مع ‏الجهات الوطنية والدولية مع ‌‏الالتزام بمبادئ الاستقلالية ‏وحماية البيانات وعدم الإضرار ‏واحترام كرامة ‌‏الضحايا ‏وذويهم‎.‎