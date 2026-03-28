سقوط عدد من القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قُتل عدد من الأشخاص اليوم السبت في غارات جديدة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدات عدة في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص على سيارة مدنية يقودها مواطن لبناني برفقة ابنه في محلة العوينات بين رميش ودبل ما أدى إلى مقتلهما.

كما استهدف طيران الاحتلال بغارة سيارة على طريق عام جزين – كفرحونة ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم امرأة.

كما شنت القوات الإسرائيلية غارات على بلدات ياطر وبيت ياحون، في حين لم ينفجر صاروخ أطلق على حي الشرق في قرية معركة –قضاء صور.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم السبت مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 27 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على عدة بلدات لبنانية.

كما أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم أيضاً، أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الحنية في قضاء صور، ما أسفر عن سقوط 5 قتلى سوريين، و8 مصابين.

وصعّدت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري، بعد استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية، وتشمل الاعتداءات غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع توغل بري عبر عدة محاور في الجنوب اللبناني لفصل مناطق جنوب نهر الليطاني عن شماله، وإقامة “منطقة عازلة”.