مودريتش يصبح أكبر لاعب يصنع هدفاً في كأس العالم

دمشق-سانا‏

حقق النجم الكرواتي لوكا مودريتش رقماً جديداً في نهائيات كأس العالم لكرة ‏القدم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.‏

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات أن مودريتش، عن عمر 40 عاماً و291 ‏يوماً، أصبح أكبر لاعب يصنع هدفاً في تاريخ نهائيات كأس العالم.‏

وصنع مودريتش أمس هدف الفوز لمنتخب بلاده أمام غانا، في المباراة التي ‏انتهت بفوز كرواتيا بهدفين مقابل هدف، ضمن ختام منافسات دور ‏المجموعات.‏

وقاد مودريتش منتخب كرواتيا إلى دور الـ 32 من كأس العالم، بعدما حل في ‏المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية عشرة برصيد 6 نقاط، خلف منتخب ‏إنكلترا المتصدر بـ 7 نقاط.‏