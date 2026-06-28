مودريتش يصبح أكبر لاعب يصنع هدفاً في كأس العالم

دمشق-سانا
حقق النجم الكرواتي لوكا مودريتش رقماً جديداً في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات أن مودريتش، عن عمر 40 عاماً و291 يوماً، أصبح أكبر لاعب يصنع هدفاً في تاريخ نهائيات كأس العالم.
وصنع مودريتش أمس هدف الفوز لمنتخب بلاده أمام غانا، في المباراة التي انتهت بفوز كرواتيا بهدفين مقابل هدف، ضمن ختام منافسات دور المجموعات.
وقاد مودريتش منتخب كرواتيا إلى دور الـ 32 من كأس العالم، بعدما حل في المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية عشرة برصيد 6 نقاط، خلف منتخب إنكلترا المتصدر بـ 7 نقاط.