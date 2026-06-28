مودريتش يصبح أكبر لاعب يصنع هدفاً في كأس العالم

photo 2026 06 28 09 38 39 مودريتش يصبح أكبر لاعب يصنع هدفاً في كأس العالم

دمشق-سانا‏

حقق النجم الكرواتي لوكا مودريتش رقماً جديداً في نهائيات كأس العالم لكرة ‏القدم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.‏

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات أن مودريتش، عن عمر 40 عاماً و291 ‏يوماً، أصبح أكبر لاعب يصنع هدفاً في تاريخ نهائيات كأس العالم.‏

وصنع مودريتش أمس هدف الفوز لمنتخب بلاده أمام غانا، في المباراة التي ‏انتهت بفوز كرواتيا بهدفين مقابل هدف، ضمن ختام منافسات دور ‏المجموعات.‏

وقاد مودريتش منتخب كرواتيا إلى دور الـ 32 من كأس العالم، بعدما حل في ‏المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية عشرة برصيد 6 نقاط، خلف منتخب ‏إنكلترا المتصدر بـ 7 نقاط.‏

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