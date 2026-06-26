أوبن إي آي وبرودكوم تعلنان تطوير رقاقة ذكاء اصطناعي مخصصة لتعزيز قدرات النماذج المتقدمة

واشنطن-سانا

أعلنت شركتا “أوبن إي آي” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي و“برودكوم” المتخصصة في مجال أشباه الموصلات (الشرائح الإلكترونية) والتقنيات الرقمية، عن تطوير أول رقاقة ذكاء اصطناعي مخصصة تحمل اسم “هالابينو”، في خطوة تُعد تحولاً استراتيجياً نحو دخول “أوبن إي آي” مجال تصميم معالجات الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن الشركتين ونقل عبر موقعهما الالكتروني أول أمس، فإن تصنيع الرقاقة سيكون من اختصاص شركة “برودكوم”، بينما ستستخدمها “أوبن إي آي” في عمليات الاستدلال لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي وتقديم خدماتها عبر تطبيقات مثل “تشات جي بي تي”.

ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الشركة لبناء منظومة تقنية متكاملة تقلل الاعتماد على الموردين الخارجيين، وتعزز كفاءة الأداء في ظل التوسع المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عالمياً.