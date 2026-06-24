غزة: مقتل طفل وارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى أكثر من 246 ألفاً

القدس المحتلة-سانا

قتل طفل وأصيب آخرون اليوم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن مسيّرة للاحتلال استهدفت مخيم الطيبة في منطقة المواصي غرب المدينة، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة آخرين.

246443 قتيلاً ومصاباً منذ بدء الإبادة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 73.041 قتيلاً، و173.402مصاباً، منذ بدئها في السابع من تشرين الأول 2023.

وبينت أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ 11 من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1029قتيلاً، والإصابات إلى 3294، فيما جرى انتشال 785جثماناً.



وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأسفرت حرب الإبادة المستمرة على القطاع عن دمار هائل في المنازل والبنى التحتية وانهيار في الخدمات، فيما يفاقم منع الاحتلال إدخال المواد الطبية والإغاثية من الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع.