تحرك نيابي في لبنان للمطالبة بتعويضات من إيران جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة

44ace4f3 db6e 4c97 8a22 56dc150e5dbd تحرك نيابي في لبنان للمطالبة بتعويضات من إيران جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة
مصدر الصورة-الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام

بيروت- سانا

دعا نواب لبنانيون، الحكومة إلى إعداد ملف للمطالبة بتعويضات من إيران عن الأضرار والخسائر الناتجة عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الثلاثاء، أن نواباً لبنانيين وقعوا عريضة تم تسليمها إلى رئيس الحكومة نواف سلام، تدعو الدولة إلى إعداد ملف قانوني ومالي ودبلوماسي للمطالبة بتعويضات من إيران عن الأضرار والخسائر الناتجة عن الحرب الأخيرة.

ولفتت الوكالة إلى أن العريضة تكتسب أهمية سياسية وقانونية خاصة، لكونها تشكّل أول مبادرة نيابية منظمة تطرح هذا الملف داخل المؤسسات الدستورية اللبنانية، وتطالب الحكومة بتوثيق الأضرار وتحديد المسؤوليات، والتحرك لحفظ حقوق لبنان واللبنانيين عبر المسارات القانونية والدبلوماسية المتاحة.

يشار إلى أن الرئيس اللبناني جوزاف عون وجه في الخامس من الشهر الجاري انتقادات مباشرة لإيران، مؤكداً رفضه القاطع لأي تدخل في الشؤون اللبنانية، وأشار إلى أن إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، مشدداً على أن هذا الأمر غير مقبول، وأن الشعب اللبناني هو من يدفع ثمن الصراعات الإقليمية.

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