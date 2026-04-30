الداخلية توقف أحد أبرز تجار المخدرات اللبنانيين وتسلمه لبلاده

دمشق-سانا

كشف مصدر أمني لـ سانا أن وزارة الداخلية أوقفت أحد أبرز تجار المخدرات في لبنان والمطلوب للقضاء في بلاده، وذلك بعد دخوله الأراضي السورية، وتلقي طلب رسمي من لبنان عبر القنوات المعتمدة، لتوقيف المتهم وتسليمه.

وبيّن أنه ضمن تعاون دولي وعمل مشترك بين مكتب مكافحة المخدرات المركزي في لبنان وإدارة مكافحة المخدرات في سوريا، توفرت معلومات عن رصد المدعو “ف. ف” مواليد لبنان ١٩٧٦، والمطلوب للقضاء اللبناني بجرائم تهريب المخدرات، وتحديداً مادتي الكبتاغون والحشيشة، داخل سوريا وأنه بصدد القيام بمعاملات إدارية.

ولفت المصدر إلى أنه بناء على ذلك وعملاً بإشارة القضاء المختص ووفقاً للأصول المعتمدة، تم توقيفه وتسليمه إلى الجانب اللبناني بتاريخ الـ 19 من آذار الماضي عبر معبر المصنع الحدودي، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المصدر استمرار التعاون الأمني والقضائي بين البلدين في ملاحقة المتورطين بجرائم المخدرات، والحد من نشاط الشبكات الإجرامية.