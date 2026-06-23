الصفدي وكالاس يبحثان جهود إنهاء التصعيد في المنطقة

عمان-سانا

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمُمثّلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن الجانبين بحثا في العاصمة عمان اليوم الإثنين، الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وأكّدا أهمية التوصل إلى حل جذري على الأسس التي تضمن الأمن والاستقرار الدائمَين وفق قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

كما استعرض الجانبان آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث شدّد الصفدي على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها توسعة الاستيطان وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي والانتهاكات المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

واتفق الجانبان على استمرار تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وإدامة التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الصفدي بحث يوم الجمعة الماضي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولص، تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار فيها.