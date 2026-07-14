القدس المحتلة-سانا
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 وحتى اليوم إلى 73.233 قتيلاً، و173.707 جرحى.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية عبر موقعها على تلغرام، اليوم الثلاثاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية قتيلين و21 إصابة، مضيفة: إنّ إجمالي عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1.110 قتلى، والإصابات إلى 3.599 إصابة.
وأضافت الوزارة: إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
يذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى خلال أكثر من عامين إلى كارثة إنسانية كبيرة، ودمار كبير في البنى التحتية.
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73.233 قتيلاً
القدس المحتلة-سانا