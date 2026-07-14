ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73.233 قتيلاً

‏ القدس المحتلة-سانا‏

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ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع ‏من تشرين الأول 2023 وحتى اليوم إلى 73.233 قتيلاً، و173.707 ‏جرحى.‏

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وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية عبر موقعها على تلغرام، اليوم الثلاثاء، أن ‏مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية قتيلين و21 إصابة، ‏مضيفة: إنّ إجمالي عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول ‏الماضي ارتفع إلى 1.110 قتلى، والإصابات إلى 3.599 إصابة.‏

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وأضافت الوزارة: إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ‏في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه ‏اللحظة.‏

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يذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى خلال أكثر من ‏عامين إلى ‏كارثة ‏إنسانية كبيرة، ودمار كبير في البنى التحتية.‏