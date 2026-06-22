الاحتلال الإسرائيلي يمنع فلسطينيين من حصاد أراضيهم في الضفة الغربية

حصاد الضفة الاحتلال الإسرائيلي يمنع فلسطينيين من حصاد أراضيهم في الضفة الغربية

 القدس المحتلة-سانا
 
منع جنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين مزارعين فلسطينيين من حصاد أراضيهم في بلدة سالم شرق نابلس في الضفة الغربية.
 
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصدر في المجلس البلدي قوله: إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المصرارة في البلدة، واستولت على معدات، وأجبرت المزارعين على مغادرة أراضيهم تحت تهديد السلاح، وطردتهم من المنطقة ومنعتهم من مواصلة الحصاد.
 
وأكد فلسطينيون أن عشرات المزارعين يملكون مساحات مزروعة بالقمح في المنطقة، وأن تأخير الحصاد يعرض المحصول لخطر التلف أو الاستيلاء عليه.
 
ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، ويرتكبون يومياً اعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، بهدف تهجيرهم قسراً.
 

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