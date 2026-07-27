الدفاع المدني يخمد حريقاً على طريق طرطوس–بانياس

طرطوس-سانا



أخمدت فرق الدفاع المدني السوري التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة طرطوس، اليوم الإثنين، حريقاً اندلع في الأعشاب اليابسة على طريق طرطوس–بانياس، وتمكنت من السيطرة عليه بشكل كامل دون تسجيل أي إصابات.



وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في طرطوس عبد المنعم سطيف في تصريح لـ سانا أن فرق الدفاع المدني استجابت فور تلقي البلاغ، وتحركت إلى موقع الحريق، حيث باشرت عمليات الإخماد مستخدمة الآليات والتجهيزات المخصصة، وتمكنت من تطويق النيران ومنع امتدادها إلى الأراضي المجاورة قبل إخمادها بالكامل.



وأضاف سطيف أن فرق الطوارئ أجرت عمليات التبريد والتأكد من عدم وجود بؤر مشتعلة قد تتسبب بتجدد الحريق، كما تم تأمين الموقع بالكامل، ولم تُسجل أي إصابات بين المدنيين أو عناصر فرق الاستجابة، واقتصرت الأضرار على احتراق مساحات من الأعشاب اليابسة.



ودعا سطيف المواطنين إلى تجنب إشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر في محيط الأعشاب والأحراج وعلى جوانب الطرق، ولا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الغطاء النباتي، لما يشكله ذلك من خطر في اندلاع الحرائق، مؤكداً جاهزية فرق الدفاع المدني للاستجابة السريعة لجميع البلاغات على مدار الساعة.



وتواصل فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنفيذ مهامها في الاستجابة للحرائق والحوادث المختلفة، بالتزامن مع موسم الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في معدلات حرائق الأعشاب والأحراج، حيث تؤكد الوزارة أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية للحد من اندلاع الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات.

