ختام بطولة جمال الخيول العربية في الديماس بتتويج الفائزين

46A6360 ختام بطولة جمال الخيول العربية في الديماس بتتويج الفائزين

 ريف دمشق-سانا
 
اختتمت أمس الأحد بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة بعد ثلاثة أيام من المنافسة، وسط حضور جماهيري لافت على ملعب النخبة الدولي بنادي الفروسية المركزي في الديماس بريف دمشق.
 
وجرت في اليوم الثالث والأخير منافسات الخيول العربية المسجلة على تسع فئات شملت أمهاراً بعمر سنة وسنتين وثلاث سنوات، ومهرات بالفئات العمرية نفسها، إضافة إلى أفراس بعمر (4–6 سنوات) وسبع سنوات وما فوق، وأحصنة بعمر (4–6 سنوات) وسبع سنوات فما فوق.

46A6390 1 ختام بطولة جمال الخيول العربية في الديماس بتتويج الفائزين

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز المهر (loies safrawi) العائد لمربط الرضوان بلقب بطولة فئة الأمهار، والجواد (vdv musa) لمحمد عبد الرحمن غنوم بلقب بطولة فئة الأحصنة، فيما نالت الفرس (aurelia) لمربط الرضوان لقب بطولة الأفراس.

وفي تصريح لـ سانا، قال رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة زيد أبو زيد: إن البطولة حققت نجاحاً لافتاً على المستويات التنظيمية والفنية رغم قصر الفترة التحضيرية، مشيراً إلى الانطلاقة الجديدة للملعب بعد إعادة تأهيله ليظهر بالصورة المثلى التي تستحقها رياضة الفروسية.
 
وأضاف أن البطولة جمعت محبي الخيل العربية والمربين والعارضين تحت مظلة واحدة، بهدف الاحتفاء بالموروث العريق وإبراز ما تتميز به الخيول العربية من أصالة وقوة.
 
ولفت الحكم الدولي محمد مشموم إلى المستويات الملفتة التي شهدتها البطولة سواء من الخيول السورية الصافية أو الخيول العربية المسجلة، مبيناً أن الخيل العربية تتمتع بفرادة تخطف الأبصار، وأن تقييم الجمال لا يقتصر على الشكل الخارجي فحسب، بل يعتمد على منظومة متكاملة تشمل تفاصيل دقيقة في شكل الجواد وحركته ورشاقته.
 
يذكر أن البطولة تضمنت 19 فئة على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة نحو 170 جواداً ضمن تقسيم فني يعكس خصوصية السلالات واختلاف فئاتها العمرية، حيث خُصص اليومان الأول والثاني للخيول السورية الصافية، بينما خُصص اليوم الثالث للخيول العربية المسجلة.
 

46A6397 ختام بطولة جمال الخيول العربية في الديماس بتتويج الفائزين
46A6316 ختام بطولة جمال الخيول العربية في الديماس بتتويج الفائزين
46A6472 ختام بطولة جمال الخيول العربية في الديماس بتتويج الفائزين
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