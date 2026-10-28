الرئيس الشرع ورئيس الوزراء العراقي يبحثان بدمشق تعزيز التعاون الاقتصادي وأمن الحدود

دمشق-سانا

بحث الرئيس أحمد الشرع مع رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، خلال لقائهما في دمشق، تعزيز ‏التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتطوير الربط الإقليمي، والتنسيق في مجال أمن الحدود، ‏بما يخدم المصالح المشتركة ويحفظ أمن البلدين واستقرارهما.‏

وتناولت المباحثات التحضير لعقد مؤتمر اقتصادي عراقي–سوري مشترك، بالتنسيق بين البلدين، ‏لجمع المستثمرين والشركات وبحث فرص الاستثمار والمشاريع ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والنقل ‏والزراعة والتجارة، وترجمة التفاهمات إلى برامج تعاون عملية.‏

وفي قطاع الطاقة، بحث الجانبان مشروع تأهيل خط كركوك–بانياس، بوصفه فرصة استراتيجية ‏لتطوير التعاون وتوفير منفذ إضافي لتصدير النفط العراقي عبر الموانئ السورية على البحر المتوسط.‏

كما تناولت المباحثات الممرات المائية وسبل تطوير الممرات التجارية الدولية، بما فيها المسارات البرية ‏الشمالية والوسطى وعبر منطقة التنف، وآفاق الربط مع تركيا والسعودية وميناء الفاو وطريقه، بما ‏يسهم في توسيع حركة الترانزيت وتسهيل انتقال البضائع بين دول المنطقة.‏

وفي الشأن الأمني، بحث الرئيس الشرع ورئيس الوزراء العراقي تعزيز التنسيق بشأن الحدود المشتركة، ‏وتبادل المعلومات، ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، ومعالجة التوترات القائمة.‏

كما ناقش الطرفان ترتيبات لزيارة وفد أمني عراقي رفيع المستوى إلى سوريا، يضم وزير الدفاع وممثلين ‏عن الجهات الأمنية والمعنية بأمن الحدود والحشد الشعبي، لمتابعة هذه الملفات وتطوير آليات التعاون ‏بين الجهات المختصة.‏

وفي ما يتعلق بالزيارات الدينية، تناولت المباحثات تيسير زيارة العراقيين إلى مقام السيدة زينب، وطُرح ‏تشكيل لجنة لدراسة الترتيبات اللازمة، بما يسهّل الزيارات ويضمن توافر الظروف الأمنية المناسبة ‏لاستقبال الزوار والوفود.‏

كما تناول اللقاء كذلك التطورات الإقليمية وسبل تجنيب سوريا والعراق تداعيات أي صراعات ‏محتملة، من خلال تنسيق المواقف وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، واحترام سيادة الدول ‏واستقلال قرارها. ‏