الخميس 29 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: مدير الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية يبحث مع المبعوث البريطاني التعاون القنصلي
بحث
بحث
sana-logo-mobile

مدير الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية يبحث مع المبعوث البريطاني التعاون القنصلي

photo 2026 10 28 20 11 39 مدير الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية يبحث مع المبعوث البريطاني التعاون القنصلي
محمد يعقوب العمر في جلسة مباحثات مع المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا بالإنابة باري بيتش-دمشق-سانا

دمشق-سانا

عقد مدير إدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر اليوم ‏الأربعاء جلسة مباحثات مع المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا بالإنابة باري بيتش.‏

وتناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في ‏المجال القنصلي، بما يخدم مصالح مواطني البلدين ويعزز العلاقات الثنائية.‏

وكان العمر التقى في الأول من الشهر الحالي القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة ‏جمهورية النمسا، السفير كريستوف فايدينغر، ‏وبحث معه سبل تعزيز العلاقات القنصلية ‏بين الجانبين وعدداً من القضايا ذات ‏الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أوضاع اللاجئين ‏السوريين في النمسا.‏

سلام يشدد على حماية حقوق اللاجئين السوريين وتسهيل عودتهم إلى بلادهم
شراكة سورية أوروبية لتسريع التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد
وزارة الطاقة ومنظمة “وورلد فيجن ” تبحثان أولويات تعافي قطاع المياه في ‌‏سوريا
بريطانيا تدعو رعاياها لعدم السفر إلى لبنان
الخارجية تؤكد رفضها أي اعتداء أو محاولة اقتراب من السفارات والمقار الدبلوماسية في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك