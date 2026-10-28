مدير الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية يبحث مع المبعوث البريطاني التعاون القنصلي

دمشق-سانا
عقد مدير إدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر اليوم الأربعاء جلسة مباحثات مع المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا بالإنابة باري بيتش.
وتناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في المجال القنصلي، بما يخدم مصالح مواطني البلدين ويعزز العلاقات الثنائية.
وكان العمر التقى في الأول من الشهر الحالي القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة جمهورية النمسا، السفير كريستوف فايدينغر، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات القنصلية بين الجانبين وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أوضاع اللاجئين السوريين في النمسا.