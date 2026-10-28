مدير الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية يبحث مع المبعوث البريطاني التعاون القنصلي

دمشق-سانا

عقد مدير إدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر اليوم ‏الأربعاء جلسة مباحثات مع المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا بالإنابة باري بيتش.‏

وتناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في ‏المجال القنصلي، بما يخدم مصالح مواطني البلدين ويعزز العلاقات الثنائية.‏

وكان العمر التقى في الأول من الشهر الحالي القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة ‏جمهورية النمسا، السفير كريستوف فايدينغر، ‏وبحث معه سبل تعزيز العلاقات القنصلية ‏بين الجانبين وعدداً من القضايا ذات ‏الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أوضاع اللاجئين ‏السوريين في النمسا.‏