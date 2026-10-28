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حملة خدمية في المنطقة الصناعية بطرطوس استعداداً لفصل الشتاء

photo 2026 10 28 13 29 07 حملة خدمية في المنطقة الصناعية بطرطوس استعداداً لفصل الشتاء
حملة خدمية مشتركة في المنطقة الصناعية-المكتب الإعلامي لمحافظة طرطوس

طرطوس-سانا

نفّذت الورشات الفنية التابعة لمجلس مدينة طرطوس والشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة، حملة خدمية مشتركة في المنطقة الصناعية، استعداداً لفصل الشتاء وتحسين تصريف مياه الأمطار والحد من تجمعها.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي لمحافظة طرطوس شربل الضاهر لـ سانا اليوم الأربعاء، أن الحملة شملت تعزيل المصارف المطرية والعبارات والمسارب المائية، إلى جانب إزالة القمامة والأنقاض وترحيلها، بما يعزز جاهزية المنطقة لتصريف مياه الأمطار، ويحسّن واقعها الخدمي.

وأشار الضاهر إلى أن الحملة تأتي في إطار الاستعدادات الخدمية والوقائية لاستقبال الموسم المطري وتفادي الأضرار المحتملة.

وتأتي الحملة ضمن الإجراءات الخدمية التي تنفذها محافظة طرطوس استعداداً لفصل الشتاء، بهدف رفع كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، والحد من تجمع المياه والفيضانات المحلية، والحفاظ على سلامة الطرق والمرافق العامة والممتلكات، ولا سيما في المناطق الصناعية التي تشهد حركة عمل ونشاطاً يومياً.

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