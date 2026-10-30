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ليفربول وأرسنال في أبرز مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي

Untitled 1 14 ليفربول وأرسنال في أبرز مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي
مواجهات قوية ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بجولته التاسعة أيام السبت والأحد والإثنين القادمة، أبرزها لقاء ليفربول وأرسنال، وتشيلسي ومانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي وبرايتون- لندن-رويترز

دمشق-سانا

تتواصل منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بإقامة مباريات الجولة التاسعة أيام السبت والأحد والإثنين القادمة، والتي تشهد عدداً من المواجهات القوية، أبرزها لقاء ليفربول وأرسنال، وتشيلسي ومانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي وبرايتون.

ويلتقي غداً تشيلسي مع مانشستر يونايتد عند الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت دمشق، بينما يستضيف مانشستر سيتي فريق برايتون عند الساعة السادسة مساءً، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان إلى تعزيز موقعهما في جدول الترتيب.

‏وتشهد بقية مباريات السبت لقاء بورنموث مع ليدز يونايتد، وبرينتفورد مع نوتنغهام فورست، وكوفنتري سيتي مع سندرلاند، وهال سيتي مع إيبسويتش تاون، وتوتنهام هوتسبير مع كريستال بالاس، وأستون فيلا مع فولهام.

وتتجه الأنظار يوم الأحد إلى ملعب أنفيلد، حيث يستضيف ليفربول نظيره أرسنال عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دمشق، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفريقان إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وتُختتم منافسات الجولة يوم الإثنين بلقاء نيوكاسل يونايتد مع إيفرتون.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف على أرسنال صاحب المركز الثاني، بينما يحتل برايتون المركز الثالث برصيد 16 نقطة، يليه ليفربول رابعاً برصيد 15 نقطة، ثم تشيلسي خامساً برصيد 13 نقطة.

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