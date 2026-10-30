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الشيباني يصل إلى المنامة للمشاركة في قمة «حوار المنامة»

D8 A7 D9 84 D9 88 D8 B2 D9 8A D8 B1 D8 A7 D9 84 D8 B4 D9 8A D8 A8 D8 A7 D9 86 D9 8A الشيباني يصل إلى المنامة للمشاركة في قمة «حوار المنامة»
وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني-سانا

المنامة-سانا
 
وصل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني إلى العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الجمعة، للمشاركة في قمة “حوار المنامة”.
 
وقالت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين لـ سانا: إن الشيباني سيكون متحدثاً رئيسياً في فعالية بعنوان “مرتكزات الأمن الإقليمي”.
 
وتُعقد الدورة الثانية والعشرون من قمة “حوار المنامة”، التي ينظمها المعهد الدولي ‏للدراسات الاستراتيجية، خلال الفترة من 30 تشرين الأول إلى 1 تشرين الثاني ‌‏2026، بمشاركة وفود من أكثر من 50 دولة، إلى جانب أكثر من 40 شخصية رفيعة المستوى من الوزراء وكبار القادة العسكريين، وممثلين رفيعي المستوى عن أكثر من 10 منظمات دولية.

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