الشيباني يصل إلى المنامة للمشاركة في قمة «حوار المنامة»

المنامة-سانا



وصل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني إلى العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الجمعة، للمشاركة في قمة “حوار المنامة”.



وقالت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين لـ سانا: إن الشيباني سيكون متحدثاً رئيسياً في فعالية بعنوان “مرتكزات الأمن الإقليمي”.



وتُعقد الدورة الثانية والعشرون من قمة “حوار المنامة”، التي ينظمها المعهد الدولي ‏للدراسات الاستراتيجية، خلال الفترة من 30 تشرين الأول إلى 1 تشرين الثاني ‌‏2026، بمشاركة وفود من أكثر من 50 دولة، إلى جانب أكثر من 40 شخصية رفيعة المستوى من الوزراء وكبار القادة العسكريين، وممثلين رفيعي المستوى عن أكثر من 10 منظمات دولية.