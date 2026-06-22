مواجهات بين الشرطة ومزارعين في بوليفيا عقب إعلان حالة ‏الطوارئ

لاباز-سانا
اندلعت مواجهات واشتباكات، بين الشرطة ومزارعين في مقاطعة كوتشابامبا وسط بوليفيا، في ظل تصاعد التوترات عقب إعلان حالة الطوارئ في البلاد، لإنهاء أسابيع من الاحتجاجات العمالية.
وذكرت وكالة فرانس برس أن المواجهات وقعت في بلدة لافيني، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لإزالة الحواجز، فيما ردّ المزارعون بإلقاء الحجارة والديناميت من التلال المطلة على الطرق.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الحكومة البوليفية حالة الطوارئ على مستوى البلاد، على خلفية احتجاجات استمرت سبعة أسابيع للمطالبة باستقالة الرئيس رودريغو باز، وسط اضطرابات سياسية واقتصادية متصاعدة.
وأشارت السلطات إلى بدء إعادة فتح الطرق تدريجياً بعد نشر قوات الشرطة والجيش لإزالة الحواجز، حيث انخفض عدد نقاط الإغلاق من نحو 100 حاجز في ذروة الاحتجاجات إلى 12 حاجزاً خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وتشهد بوليفيا، بحسب تقارير محلية، أزمة اقتصادية حادة ونقصاً في الوقود والغذاء والدواء، في حين تتركز الاحتجاجات العمالية في مناطق زراعية رئيسية وسط البلاد، وسط محاولات حكومية للتوصل إلى اتفاقات مع بعض النقابات، مقابل استمرار رفض مجموعات مزارعي الكوكا لأي تسويات.