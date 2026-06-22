مواجهات بين الشرطة ومزارعين في بوليفيا عقب إعلان حالة ‏الطوارئ

لاباز-سانا‏

اندلعت مواجهات واشتباكات، بين الشرطة ومزارعين في مقاطعة ‏كوتشابامبا وسط بوليفيا، في ظل تصاعد التوترات عقب إعلان حالة ‏الطوارئ في البلاد، لإنهاء أسابيع من الاحتجاجات العمالية‎.‎

وذكرت وكالة فرانس برس أن المواجهات وقعت في بلدة لافيني، ‏حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لإزالة الحواجز، فيما ‏ردّ المزارعون بإلقاء الحجارة والديناميت من التلال المطلة على ‏الطرق‎.‎

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الحكومة البوليفية حالة الطوارئ ‏على مستوى البلاد، على خلفية احتجاجات استمرت سبعة أسابيع ‏للمطالبة باستقالة الرئيس رودريغو باز، وسط اضطرابات سياسية ‏واقتصادية متصاعدة‎.‎

وأشارت السلطات إلى بدء إعادة فتح الطرق تدريجياً بعد نشر قوات ‏الشرطة والجيش لإزالة الحواجز، حيث انخفض عدد نقاط الإغلاق ‏من نحو 100 حاجز في ذروة الاحتجاجات إلى 12 حاجزاً خلال ‏عطلة نهاية الأسبوع‎.‎

وتشهد بوليفيا، بحسب تقارير محلية، أزمة اقتصادية حادة ونقصاً ‏في الوقود والغذاء والدواء، في حين تتركز الاحتجاجات العمالية في ‏مناطق زراعية رئيسية وسط البلاد، وسط محاولات حكومية ‏للتوصل إلى اتفاقات مع بعض النقابات، مقابل استمرار رفض ‏مجموعات مزارعي الكوكا لأي تسويات‎.‎