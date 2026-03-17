بريطانيا وأوكرانيا تعتزمان إبرام شراكة دفاعية لمواجهة مخاطر المسيّرات

لندن-سانا

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء، عن خطط لإبرام شراكة دفاعية مع أوكرانيا للتصدي لمخاطر الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قوله في بيان، قبل زيارة مرتقبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لندن: إن “المسيّرات والمعدات الحربية الإلكترونية والابتكارات السريعة في ميادين القتال باتت أساسية للأمن القومي والاقتصادي، وتجلّى الأمر بمزيد من الوضوح عبر الحرب في الشرق الأوسط”.

وأضاف: إن “توطيد الشراكات الدفاعية يعزز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها في وجه الهجمات الروسية، فيما نضمن أن تكون بريطانيا وحلفاؤها أكثر استعداداً لمواجهة مخاطر المستقبل”، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم كذلك في تعزيز القدرات الدفاعية عالمياً لصدّ انتشار العتاد الحربي المتطور والمنخفض التكلفة مثل المسيّرات.

وينص الاتفاق على تمويل “مركز امتياز للذكاء الاصطناعي” بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني (670 ألف دولار)، وإلحاقه بوزارة الدفاع الأوكرانية، بهدف الاستفادة من “الخبرة” التي راكمتها كييف في إسقاط المسيّرات خلال حربها مع روسيا، ومن القاعدة الصناعية البريطانية “لتصنيع المسيّرات وتزويدها”.

وتأتي زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبريطانيا الثلاثاء، بعدما أعرب عن قلقه من أن تصرف الحرب في الشرق الأوسط الأنظار عن أوكرانيا.

وأعاد حلفاء أوكرانيا الأوروبيون التأكيد على دعمهم لكييف، بعدما رفعت واشنطن جزئياً عقوبات كانت مفروضة على موسكو للحد من ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في الشرق الأوسط.