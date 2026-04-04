السعودية تدين استهداف “الدعم السريع” مستشفى في السودان

الرياض-سانا

أدانت السعودية اليوم السبت، استهداف “قوات الدعم السريع” المتمردة مستشفى مدينة الجبلين بولاية النيل الأبيض في السودان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن وزارة الخارجية قولها في بيان: “إن هذه الأعمال المشينة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال”، مؤكدة أنها تشكل “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف”.

وطالبت الخارجية بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات، والالتزام بما ورد في إعلان جدة “الالتزام بحماية المدنيين في السودان” عام 2023.

وجددت الخارجية تأكيد موقف السعودية الثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الشرعية، لتلبية تطلعات الشعب السوداني في تحقيق أمنه واستقراره.

واستهدفت “الدعم السريع” أمس الجمعة مستشفى الجبلين، حيث أعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل 10 من الكوادر الطبية والإدارية، من بينهم المدير، وإصابة 22 آخرين جراء الهجوم، فيما أدانت منظمة أطباء بلا حدود الهجوم.

