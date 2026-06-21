إعلان حالة الطوارئ في لوس أنجلوس الأمريكية جراء حريق ‏في حي تاريخي

واشنطن-سانا
أعلنت رئيسة بلدية مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية كارين باس، حالة الطوارئ في المدينة جراء حريق ضخم في مستودع اندلع لأيام في حي تاريخي وسطها.
ونقلت وكالة رويترز عن باس قولها اليوم الأحد: في إطار إعلان حالة الطوارئ علينا تسريع توفير الموارد الحكومية والاتحادية وغيرها، من برامج الإغاثة في حالات الكوارث والتغاضي عن اللوائح التي قد تعيق جهود الاستجابة.
وفتحت مدينة لوس أنجلوس والإقليم الأوسع عدداً من المراكز لاستيعاب الأسر التي تبحث عن ملاذ من الدخان والأبخرة الناجمة عن الحريق.
يشار إلى أن الحريق اندلع يوم الأربعاء الماضي في حي بويل هايتس التاريخي وسط مدينة لوس أنجلوس بكاليفورنيا.