إعلان حالة الطوارئ في لوس أنجلوس الأمريكية جراء حريق ‏في حي تاريخي

واشنطن-سانا‏

أعلنت رئيسة بلدية مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا ‏الأمريكية كارين باس، حالة الطوارئ في المدينة جراء حريق ‏ضخم في مستودع اندلع لأيام في حي تاريخي وسطها‎.‎

ونقلت وكالة رويترز عن باس قولها اليوم الأحد: في إطار ‏إعلان حالة الطوارئ علينا تسريع توفير الموارد الحكومية ‏والاتحادية وغيرها، من برامج الإغاثة في حالات الكوارث ‏والتغاضي عن اللوائح التي قد تعيق جهود الاستجابة‎.‎

وفتحت مدينة لوس أنجلوس والإقليم الأوسع عدداً من المراكز ‏لاستيعاب الأسر التي تبحث عن ملاذ من الدخان والأبخرة ‏الناجمة عن الحريق‎.‎

يشار إلى أن الحريق اندلع يوم الأربعاء الماضي في حي ‏بويل هايتس التاريخي وسط مدينة لوس أنجلوس بكاليفورنيا‎.‎