زلزال فنزويلا.. كارثة مزدوجة تكشف هشاشة اقتصادها وتزيد أعباءه

كراكاس-سانا



وجدت فنزويلا نفسها أمام واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية في تاريخها الحديث، بعد أن ضرب زلزالان قويان شمال البلاد في “هزة مزدوجة” غير مسبوقة منذ عام 1900، ما أسفر عن دمار واسع.



وبينما تتواصل عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا، تتزايد المخاوف من أن تتحول الكارثة الطبيعية إلى صدمة اقتصادية إضافية لدولة تعيش أصلاً انهياراً طويل الأمد في بنيتها المالية والخدمية.



وأعلنت السلطات ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 164 قتيلاً على الأقل ونحو ألف مصاب، مع توقعات بارتفاع الأرقام مع استمرار عمليات الإنقاذ والبحث تحت أنقاض عشرات المباني المنهارة.



وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية وقع الزلزال الأول بقوة 7.2 درجات تبعه بعد ثوانٍ زلزال ثانٍ بقوة 7.5 درجات على أعماق ضحلة، وهو ما فاقم حجم الدمار وعدد الهزات الارتدادية التي تجاوزت العشرات.



وأشارت الهيئة إلى أن هذا الحدث يُعد الأقوى في فنزويلا منذ زلزال عام 1900 ما يعكس حجم الاستثنائية الجيولوجية للكارثة.



اقتصاد هش قبل الكارثة



وتأتي الكارثة في سياق اقتصاد يعاني منذ سنوات، حيث تشير تقارير رويترز وCNN إلى أن الناتج المحلي الفنزويلي انكمش بنحو 80% منذ عام 2013 نتيجة العقوبات الأميركية، وتدهور قطاع النفط، والتضخم المرتفع.



ورغم امتلاك البلاد أكبر احتياطي نفطي في العالم، فإن سوء الإدارة ونقص الاستثمار أديا إلى تراجع كبير في القدرة الإنتاجية، وفق تقارير اقتصادية صادرة عن صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة.



الزلزال كمضاعف للأزمة الاقتصادية



بحسب تحليلات اقتصادية فإن الزلزال يفاقم هشاشة البنية التحتية أصلاً، حيث تضررت المستشفيات وشبكات الكهرباء والمياه، وهي قطاعات تعاني من نقص مزمن في التمويل.



كما تضغط الأزمة على سلاسل الإمداد في بلد يعاني أصلاً من نقص الوقود والأدوية والمواد الأساسية، ما يهدد بزيادة التدهور المعيشي.



خسائر قد تصل إلى 100 مليار دولار



وتقدّر هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الخسائر الاقتصادية قد تتراوح بين 10 و100 مليار دولار، وهو نطاق يعكس حجم عدم اليقين في تقدير الأضرار خلال الساعات الأولى من الكارثة.



ولا تقتصر الخسائر على الأبنية المدمرة، بل تشمل أضراراً محتملة في شبكات الغاز والكهرباء وانهيارات ثانوية قد تضاعف الكلفة الإجمالية، ويحذر الخبراء من أن أي اضطراب في قطاع الطاقة قد ينعكس سريعاً على الاقتصاد الوطني المعتمد بشكل شبه كامل على صادرات النفط.



أزمة إنسانية تتسع بالتوازي



وتشير وكالة فرانس برس وتقارير الأمم المتحدة إلى أن النظام الصحي الفنزويلي كان يعاني قبل الزلزال، مع حاجة ملايين السكان إلى مساعدات إنسانية، ما يجعل الاستجابة للكوارث أكثر تعقيداً.



كما تؤكد التقارير أن انقطاع الكهرباء وتضرر البنية التحتية زاد من صعوبة عمليات الإغاثة في المناطق المنكوبة.



وتواجه الحكومة الفنزويلية تحدياً هائلاً في تمويل إعادة الإعمار في ظل ديون تتجاوز مئات مليارات الدولارات وعقوبات دولية مستمرة، ما يحد من قدرة الدولة على الاستجابة السريعة.



وتشير التقديرات إلى أن إعادة البناء قد تستغرق سنوات طويلة في ظل ضعف البنية المؤسسية والمالية.



استجابة دولية وتحركات إنسانية



وفتح الزلزال باباً لتحرك دولي واسع حيث أعلنت الولايات المتحدة، استعدادها لإرسال فرق إنقاذ ومساعدات طبية، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي وعدة دول أوروبية وآسيوية، بينها فرنسا وألمانيا وإسبانيا، استعدادها لدعم عمليات الإغاثة.



هذا التحرك يعكس أيضاً تحولاً دبلوماسياً نسبياً في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن، مع بقاء الملف الإنساني نقطة تقاطع مؤقتة بين الخصوم السياسيين.



وبين أرقام الضحايا وتقديرات الخسائر، يبدو أن التحدي الأكبر أمام كاراكاس لن يكون فقط في إنقاذ الأرواح، بل في محاولة منع انهيار ما تبقى من اقتصاد هش أصلاً.

