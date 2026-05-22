هيئة البحرية البريطانية: زورق صغير يقترب من سفينة شمالي سقطرى ‏اليمنية

لندن-سانا‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة، أنها تلقت ‏بلاغاً عن واقعة على بعد 98 ميلاً بحرياً شمالي جزيرة سقطرى اليمنية، أفاد ‏باقتراب زورق صغير على متنه 5 أشخاص من إحدى السفن. ‏

ونقلت وكالة رويترز عن الهيئة قولها في بيان: إن الحادثة وقعت أثناء إبحار ‏السفينة في المنطقة، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة الاقتراب أو ‏نتائجه، وما زال التحقيق في الحادثة مستمراً.‏

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أعلنت في الثاني من أيار ‏الجاري، أن ناقلة بضائع أبلغت عن اقتراب زورق صغير برفقة سفينة صيد ‏منها، قبالة سواحل اليمن.‏

وتأتي هذه الحادثة في ظل توترات أمنية مستمرة في المياه الإقليمية القريبة ‏من اليمن، حيث شهدت طرق الملاحة في بحر العرب وخليج عدن على مدى ‏السنتين الأخيرتين حوادث متكررة مشابهة، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى ‏إطلاق عملية “أسبيدس” العسكرية البحرية منذ شباط 2024، بقيادة إيطاليا، ‏لحماية السفن من الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي في اليمن.‏