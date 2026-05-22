هيئة البحرية البريطانية: زورق صغير يقترب من سفينة شمالي سقطرى ‏اليمنية

لندن-سانا
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة، أنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 98 ميلاً بحرياً شمالي جزيرة سقطرى اليمنية، أفاد باقتراب زورق صغير على متنه 5 أشخاص من إحدى السفن.
ونقلت وكالة رويترز عن الهيئة قولها في بيان: إن الحادثة وقعت أثناء إبحار السفينة في المنطقة، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة الاقتراب أو نتائجه، وما زال التحقيق في الحادثة مستمراً.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أعلنت في الثاني من أيار الجاري، أن ناقلة بضائع أبلغت عن اقتراب زورق صغير برفقة سفينة صيد منها، قبالة سواحل اليمن.
وتأتي هذه الحادثة في ظل توترات أمنية مستمرة في المياه الإقليمية القريبة من اليمن، حيث شهدت طرق الملاحة في بحر العرب وخليج عدن على مدى السنتين الأخيرتين حوادث متكررة مشابهة، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق عملية “أسبيدس” العسكرية البحرية منذ شباط 2024، بقيادة إيطاليا، لحماية السفن من الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي في اليمن.