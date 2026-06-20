اجتماع مصري سعودي تركي أمريكي بالقاهرة يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية

القاهرة-سانا‏

بحث وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي و‏السعودية فيصل بن فرحان، وتركيا هاكان ‏فيدان، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي ‏للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، في ‏القاهرة اليوم السبت، ‏عدداً من القضايا والأزمات الإقليمية الراهنة ذات ‏الاهتمام المشترك.‏

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف في بيان: إن ‏الاجتماع شهد تبادلاً معمقاً للرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الملف ‏الإيراني، على ضوء التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تم ‏التأكيد على أهمية البناء على هذه الخطوة بما يسهم في خفض التوترات وتعزيز الأمن ‏والاستقرار في المنطقة.‏

وأضاف خلاف: إن المجتمعين استعرضوا تطورات الأوضاع في ليبيا، مؤكدين أهمية ‏دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على وحدة ليبيا واحترام سيادتها، ودفع العملية السياسية، ‏وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.‏

كما تناول الاجتماع مستجدات القضية الفلسطينية، ولا سيما التطورات الراهنة في قطاع ‏غزة، إضافة إلى بحث الأوضاع في القارة الأفريقية وسبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم ‏الأمن والاستقرار فيها.‏

وكان وزير الخارجية المصري بحث في وقت سابق اليوم مع نظيره السوداني محي الدين ‏سالم في القاهرة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك، إضافة إلى ‏مستجدات الأوضاع في السودان.‏