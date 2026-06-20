اجتماع مصري سعودي تركي أمريكي بالقاهرة يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية

القاهرة-سانا
بحث وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي والسعودية فيصل بن فرحان، وتركيا هاكان فيدان، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، في القاهرة اليوم السبت، عدداً من القضايا والأزمات الإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف في بيان: إن الاجتماع شهد تبادلاً معمقاً للرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الملف الإيراني، على ضوء التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تم التأكيد على أهمية البناء على هذه الخطوة بما يسهم في خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف خلاف: إن المجتمعين استعرضوا تطورات الأوضاع في ليبيا، مؤكدين أهمية دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على وحدة ليبيا واحترام سيادتها، ودفع العملية السياسية، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.
كما تناول الاجتماع مستجدات القضية الفلسطينية، ولا سيما التطورات الراهنة في قطاع غزة، إضافة إلى بحث الأوضاع في القارة الأفريقية وسبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم الأمن والاستقرار فيها.
وكان وزير الخارجية المصري بحث في وقت سابق اليوم مع نظيره السوداني محي الدين سالم في القاهرة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في السودان.