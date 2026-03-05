إصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين جراء اعتداءات للاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة -سانا

أصيب واعتقل عدد من الفلسطينيين اليوم الخميس، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه عليهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى عدة في مدن رام الله وطوباس والخليل وطولكرم، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح وحالات اختناق، كما اعتقلت عدداً منهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها اليومية على الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية، عبر شن حملات اعتقال واقتحام وتخريب لممتلكاتهم وتدمير منازلهم، بقصد التهجير والاستيلاء عليها خدمةً لمخططات الاستيطان.

