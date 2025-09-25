نتنياهو يتجنب الأجواء الأوروبية في طريقه إلى نيويورك خشية اعتقاله

نيويورك-سانا

سلكت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- مساراً غير اعتيادي خلال رحلته إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب موقع “فلاي رادار 24” حلقت الطائرة لفترة وجيزة فوق اليونان وإيطاليا، لكنها تجنبت المجالين الجويين الفرنسي والإسباني بشكل تام، ما أدى إلى إطالة مدة الرحلة.

ويتخوف نتنياهو الذي توجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه في حال أجبرت طائرته على هبوط اضطراري في أي من تلك الدول من تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه وإجباره على الهبوط واعتقاله.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو في تشرين الثاني الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.