مجلس الأمن يحذر من ارتكاب فظائع في الأبيّض السودانية

نيويورك-سانا
أعرب مجلس الأمن الدولي اليوم السبت عن قلقه البالغ حيال ما وصفه بالخطر الوشيك لارتكاب فظائع واسعة النطاق في مدينة الأُبَيِّض السودانية.
وذكرت وكالة فرانس برس أن أعضاء المجلس دعوا في بيان لهم “قوات الدعم السريع” إلى وقف هجومها فورا على الأبيّض، لافتين الى وجود تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة.
وجددت الأمم المتحدة في وقت سابق اليوم التأكيد على ضرورة حماية المدنيين في مدينة الأبيض السودانية ومنع تكرار ما شهدته مدينة الفاشر، داعية جميع الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض التصعيد.
وطالبت الأمم المتحدة أول أمس بوقف الهجوم العسكري الوشيك الذي تعتزم قوات الدعم السريع شنه على مدينة الأبيض الاستراتيجية في إقليم كردفان بالسودان، محذرة من عواقب كارثية على المدنيين في حال استمرار التصعيد العسكري.