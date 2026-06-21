مجلس الأمن يحذر من ارتكاب فظائع في الأبيّض السودانية

مجلس الأمن يحذر من ارتكاب فظائع في الأبيّض السودانية

نيويورك-سانا‏

أعرب مجلس الأمن الدولي اليوم السبت عن قلقه البالغ حيال ما وصفه بالخطر الوشيك ‏لارتكاب فظائع واسعة النطاق في مدينة الأُبَيِّض السودانية.‏

وذكرت وكالة فرانس برس أن أعضاء المجلس دعوا في بيان لهم “قوات الدعم السريع” ‏إلى وقف هجومها فورا على الأبيّض، لافتين الى وجود تعزيزات عسكرية كبيرة حول ‏المدينة.

وجددت الأمم المتحدة في وقت سابق اليوم التأكيد على ضرورة حماية المدنيين في مدينة ‏الأبيض السودانية ومنع تكرار ما شهدته مدينة الفاشر، داعية جميع الأطراف إلى اتخاذ ‏الإجراءات اللازمة لخفض التصعيد.

وطالبت الأمم المتحدة أول أمس بوقف الهجوم العسكري الوشيك الذي تعتزم قوات الدعم ‏السريع شنه على مدينة الأبيض الاستراتيجية في إقليم كردفان بالسودان، محذرة من ‏عواقب كارثية على المدنيين في حال استمرار التصعيد العسكري.‏

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