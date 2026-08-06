إصابة 4 أشخاص بغارات إسرائيلية مكثفة على قضاء صور جنوب لبنان

بيروت-سانا‏

أصيب أربعة أشخاص بجروح جراء غارات إسرائيلية مكثفة على قضاء ‏صور جنوب لبنان، وذلك في عدوان إسرائيلي واسع على القضاء استمر ‏منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس تخللته سلسلة غارات وقصف ‏مدفعي.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أنّ الطيران المسيّر الإسرائيلي ‏نفذ ثلاث غارات على حي الملعب في بلدة البرج الشمالي، أعقبها الطيران ‏الحربي بغارة رابعة على الموقع نفسه، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص ‏نقلوا إلى مستشفيات صور، فيما سُجلت حركة نزوح من البلدة باتجاه المدينة.‏

كما شن الطيران الإسرائيلي ثلاث غارات على بلدة المنصوري والمشاع ‏الواقع بين المنصوري ومجدل زون، بالتزامن مع قصف مدفعي ورمايات ‏بالدبابات باتجاه المنصوري.‏

ودخلت وحدات من الجيش اللبناني وفرق الإسعاف إلى موقع الغارات في ‏البرج الشمالي لإجراء عمليات الكشف الميداني، والتأكد من عدم وجود ‏مصابين أو عالقين آخرين.‏

واستمر القصف المدفعي المعادي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، مستهدفاً ‏بلدتي المنصوري ومجدل زون والأودية المجاورة، وامتد فجر اليوم إلى ‏محيط بلدة حداثا، فيما أطلقت قوات العدو نيراناً رشاشة باتجاه منطقة الحمرا ‏الساحلية في بيوت السياد.‏

وكان شخص قُتل، وأصيب 11 آخرون أمس الأربعاء، جراء غارة ‏إسرائيلية استهدفت سطح مصلى جبانة بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل جنوب ‏لبنان، بينما تسببت غارات أخرى بإشعال حرائق في مناطق حراجية.‏