إصابة 4 أشخاص بغارات إسرائيلية مكثفة على قضاء صور جنوب لبنان

بيروت-سانا
أصيب أربعة أشخاص بجروح جراء غارات إسرائيلية مكثفة على قضاء صور جنوب لبنان، وذلك في عدوان إسرائيلي واسع على القضاء استمر منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس تخللته سلسلة غارات وقصف مدفعي.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أنّ الطيران المسيّر الإسرائيلي نفذ ثلاث غارات على حي الملعب في بلدة البرج الشمالي، أعقبها الطيران الحربي بغارة رابعة على الموقع نفسه، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص نقلوا إلى مستشفيات صور، فيما سُجلت حركة نزوح من البلدة باتجاه المدينة.
كما شن الطيران الإسرائيلي ثلاث غارات على بلدة المنصوري والمشاع الواقع بين المنصوري ومجدل زون، بالتزامن مع قصف مدفعي ورمايات بالدبابات باتجاه المنصوري.
ودخلت وحدات من الجيش اللبناني وفرق الإسعاف إلى موقع الغارات في البرج الشمالي لإجراء عمليات الكشف الميداني، والتأكد من عدم وجود مصابين أو عالقين آخرين.
واستمر القصف المدفعي المعادي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، مستهدفاً بلدتي المنصوري ومجدل زون والأودية المجاورة، وامتد فجر اليوم إلى محيط بلدة حداثا، فيما أطلقت قوات العدو نيراناً رشاشة باتجاه منطقة الحمرا الساحلية في بيوت السياد.
وكان شخص قُتل، وأصيب 11 آخرون أمس الأربعاء، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سطح مصلى جبانة بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، بينما تسببت غارات أخرى بإشعال حرائق في مناطق حراجية.