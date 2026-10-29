هيئة بحرية بريطانية: اندلاع حريق على متن سفينة بمضيق هرمز ‏

لندن-سانا‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية “‏UKMTO‏” اليوم الخميس عن اندلاع ‏حريق على متن سفينة قبالة ميناء خصب العماني في مضيق هرمز.‏

وذكرت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني: ”إنها تلقت بلاغاً عن حادث في مضيق هرمز ‏على بُعد 9 أميال بحرية شمال مدينة خصب التابعة لمحافظة مسندم بسلطنة عُمان، ‏حيث أبلغ ربانٌ عن اشتعال النيران في سفينة أخرى. ‏

وأشارت الهيئة إلى أن مصير طاقم السفينة لايزال مجهولاً، كما لا تتوفر ⁠حتى الآن أي ‏معلومات حول حجم الأضرار ⁠أو الأثر البيئي.‏

ودعت الهيئة، السفن للعبور بحذر وإبلاغها عن أيّ نشاط مشبوه، ريثما تُجري السلطات ‏تحقيقاتها. ‏

وكانت الهيئة أعلنت الإثنين الماضي، ‏أن سفينة تعرضت لحريق في الخليج العربي على بعد ‌‏63 ميلاً بحرياً ‏جنوب شرق ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة جنوب العراق.‏