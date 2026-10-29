هيئة بحرية بريطانية: اندلاع حريق على متن سفينة بمضيق هرمز ‏

لندن-سانا
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية “UKMTO” اليوم الخميس عن اندلاع حريق على متن سفينة قبالة ميناء خصب العماني في مضيق هرمز.
وذكرت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني: ”إنها تلقت بلاغاً عن حادث في مضيق هرمز على بُعد 9 أميال بحرية شمال مدينة خصب التابعة لمحافظة مسندم بسلطنة عُمان، حيث أبلغ ربانٌ عن اشتعال النيران في سفينة أخرى.
وأشارت الهيئة إلى أن مصير طاقم السفينة لايزال مجهولاً، كما لا تتوفر حتى الآن أي معلومات حول حجم الأضرار أو الأثر البيئي.
ودعت الهيئة، السفن للعبور بحذر وإبلاغها عن أيّ نشاط مشبوه، ريثما تُجري السلطات تحقيقاتها.
وكانت الهيئة أعلنت الإثنين الماضي، أن سفينة تعرضت لحريق في الخليج العربي على بعد 63 ميلاً بحرياً جنوب شرق ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة جنوب العراق.