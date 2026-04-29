الكرملين: انسحاب الإمارات من “أوبك” و”أوبك بلس” قرار سيادي تحترمه موسكو

موسكو-سانا

أكد الكرملين أن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة الانسحاب من منظمة “أوبك” وتحالف “أوبك بلس” يعد “قراراً سيادياً” تحترمه موسكو، معرباً في الوقت ذاته عن أمله في استمرار عمل صيغة التعاون بين الدول المنتجة للنفط لما لها من دور في استقرار الأسواق.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف في تصريحات نقلتها سبوتنيك اليوم الأربعاء: إن بلاده تحترم قرار أبو ظبي، مضيفاً: إن موسكو تأمل ألا يؤدي الانسحاب إلى إنهاء آلية التنسيق ضمن “أوبك بلس”، التي تسهم في الحد من تقلبات أسعار الطاقة وتحقيق قدر من التوازن في السوق العالمية.

ويأتي الموقف الروسي عقب إعلان الإمارات أمس عزمها مغادرة المنظمة والتحالف اعتباراً من الأول من أيار المقبل، في خطوة تعكس توجهاً لإعادة صياغة سياستها النفطية بما يتماشى مع أولوياتها الاقتصادية وإستراتيجيتها طويلة الأمد في قطاع الطاقة.

ويعد تحالف “أوبك بلس” أحد أبرز الأطر الدولية لضبط إمدادات النفط، وقد لعب دوراً محورياً خلال السنوات الماضية في موازنة الأسواق، ولا سيما في ظل الأزمات المتلاحقة، من جائحة كورونا إلى التوترات الجيوسياسية الراهنة، بما فيها تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية – الإيرانية على أسواق الطاقة.

