غوتيريش: الأمم المتحدة تقف إلى جانب سوريا وتدعو المجتمع الدولي إلى دعم شعبها

نيويورك-سانا

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد على وقوف المنظمة إلى جانب سوريا، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الشعب السوري في هذه المرحلة المفصلية.

وقال غوتيريش في تدوينة على منصة إكس اليوم الإثنين: اختتمتُ للتو زيارة تضامنية بالغة الأهمية إلى سوريا وشعبها العظيم، لقد شاهدت الآثار العميقة التي خلفتها سنوات الحرب واستمعتُ إلى قصص الألم والفقدان والنزوح والخوف، لكنني رأيت أيضاً الصمود والشجاعة والإصرار، مشيراً إلى أنه لمس “شعوراً عميقاً بالأمل في مستقبل تصان فيه الحقوق، وتتحقق فيه المساواة، وتتوافر فيه الفرص للجميع”.

وأضاف: الأمم المتحدة تقف إلى جانب سوريا في هذه اللحظة المفصلية وأتوجه بالنداء إلى المجتمع الدولي ليدعم الشعب السوري.

وكان غوتيريش وصل إلى دمشق يوم السبت الماضي في أول زيارة يجريها أمين عام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ عام 2009، حيث أكد أن البلاد تمر بمرحلة تعافٍ تتيح فرصاً للاستثمار، وتمثل ركيزة للاستقرار في المنطقة، مشدداً على أهمية تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز الاستقرار، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوسيع فرص سبل العيش والاستثمار.