مقتل خمسة فلسطينيين في غزة واعتقالات واقتحامات بالضفة ‏الغربية

القدس المحتلة-سانا‏

قتل خمسة فلسطينيين، اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف ‏مدينة غزة، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال عمليات الاقتحام ‏والاعتقال في عدد من مدن وقرى الضفة الغربية‎.‎

وأفادت مصادر طبية وفق ما نقلت وكالة وفا الفلسطينية بمقتل ‏أربعة فلسطينيين، إثر استهداف شقة سكنية في شارع الثلاثيني ‏بمدينة غزة، فيما قتل خامس جراء قصف قرب مفترق الصفطاوي ‏شمال المدينة‎.‎

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النيران باتجاه بحر جنوب ‏قطاع غزة، وسط استمرار العمليات العسكرية في القطاع‎.‎

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من منطقة جبل ‏فطاير في مدينة نابلس بعد مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها‎.‎

وفي رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة أشخاص من ‏قرية دير أبو مشعل شمال غرب المدينة، عقب اقتحام القرية ‏ومداهمة منازل عدة، والعبث بمحتوياتها‎.‎

كما أغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق ‏رام الله، ما أدى إلى تقييد حركة التنقل من وإلى المنطقة‎.‎

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب ‏المدينة، وانتشرت في عدد من أحيائها دون أن يبلغ عن اعتقالات‎.‎

وفي سياق اعتداءات المستوطنين، أقدم مستوطنون على تكسير نحو ‌‏20 شجرة زيتون في منطقة أم الزويتينة التابعة لقرية كيسان شرق ‏بيت لحم، وذلك بعد أيام من تكسير عشرات الأشجار في المنطقة ‏ذاتها‎.‎

وكان أصيب خمسة فلسطينيين أمس الجمعة، جراء غارة لطيران ‏الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في حين اعتقلت قوات ‏الاحتلال 3 شبان قرب بيت لحم، بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين ‏على الفلسطينيين في الضفة الغربية‎.‎