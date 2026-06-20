مقتل خمسة فلسطينيين في غزة واعتقالات واقتحامات بالضفة ‏الغربية

القدس المحتلة-سانا
قتل خمسة فلسطينيين، اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقال في عدد من مدن وقرى الضفة الغربية.
وأفادت مصادر طبية وفق ما نقلت وكالة وفا الفلسطينية بمقتل أربعة فلسطينيين، إثر استهداف شقة سكنية في شارع الثلاثيني بمدينة غزة، فيما قتل خامس جراء قصف قرب مفترق الصفطاوي شمال المدينة.
كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النيران باتجاه بحر جنوب قطاع غزة، وسط استمرار العمليات العسكرية في القطاع.
وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من منطقة جبل فطاير في مدينة نابلس بعد مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها.
وفي رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة أشخاص من قرية دير أبو مشعل شمال غرب المدينة، عقب اقتحام القرية ومداهمة منازل عدة، والعبث بمحتوياتها.
كما أغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق رام الله، ما أدى إلى تقييد حركة التنقل من وإلى المنطقة.
وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب المدينة، وانتشرت في عدد من أحيائها دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وفي سياق اعتداءات المستوطنين، أقدم مستوطنون على تكسير نحو 20 شجرة زيتون في منطقة أم الزويتينة التابعة لقرية كيسان شرق بيت لحم، وذلك بعد أيام من تكسير عشرات الأشجار في المنطقة ذاتها.
وكان أصيب خمسة فلسطينيين أمس الجمعة، جراء غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان قرب بيت لحم، بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.