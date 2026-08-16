مصرع شخصين وإجلاء المئات إثر حرائق في جزيرة سالاميس اليونانية

92295beb f19c 4c96 a51f مصرع شخصين وإجلاء المئات إثر حرائق في جزيرة سالاميس اليونانية

أثينا – سانا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب تسعة آخرون بينما أجلت السلطات اليونانية مئات الأشخاص إثر اندلاع حرائق، اليوم الأحد، في جزيرة سالاميس قرب العاصمة أثينا.
 
ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم إدارة الإطفاء اليونانية قوله “تم انتشال جثتين من منطقة شاطئ بيرستيريا في جنوب الجزيرة”، في حين قالت وكالة الأنباء الرسمية إن تسعة أشخاص احتاجوا إلى رعاية طبية نتيجة تعرضهم لحروق شديدة.
 
بدوره أشار نائب المتحدث باسم جهاز الإطفاء يانيس أرتوبيوس إلى إجلاء مئات الأشخاص جراء الحرائق التي اندلعت في وقت شبه متزامن في بريستيريا وسيلينيا جنوب الجزيرة وشرقها، موضحاً أن جهاز الإطفاء استدعى قوة كبيرة تضم نحو 200 عنصر و50 مركبة وست طائرات وسبع مروحيات لمواجهة الحرائق، إضافة إلى أن خفر السواحل اليوناني أرسل خمسة زوارق دورية إلى المنطقة.
 
وشهدت اليونان حرائق غابات كبيرة منذ أواخر شهر تموز الماضي، حيث يتزايد خطر هذه الحرائق بفعل التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية والذي جعل موجات الجفاف وغيرها من الظواهر الجوية أكثر حدة.

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