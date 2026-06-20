ترامب: شركة “أنثروبيك” للذكاء الاصطناعي لم تعد تشكل تهديداً للأمن القومي

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أن شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية “أنثروبيك” لم تعد تشكل تهديداً للأمن القومي لبلاده، وذلك بعد استجابتها للقيود التي فرضتها إدارته.



ونقل موقع “أكسيوس” الإخباري عن ترامب قوله في مقابلة تلفزيونية: “إنه كان ينظر إلى الشركة على أنها تهديد للأمن القومي الأسبوع الماضي، لكنه لم يعد يرى ذلك الآن”، مضيفاً: إن الرئيس التنفيذي للشركة، داريو أمودي، “استجاب بسرعة كبيرة وبشكل مسؤول لتوجيهات الإدارة الأمريكية بشأن مراقبة الصادرات”.



وفيما يتعلق باحتمالية استخدام صلاحيات الطوارئ بموجب “قانون الإنتاج الدفاعي” ضد الشركة، أوضح ترامب أنه يملك صلاحية استخدام الكثير من الإجراءات، مستدركاً بالقول: “لكنني لست متأكداً من أنني مضطر لفعل ذلك”.



من جانبه، أعرب متحدث باسم شركة “أنثروبيك” عن امتنان الشركة للإدارة الأمريكية على ما وصفه بـ “الشراكة المستمرة لحل هذه المسألة بأسرع وقت ممكن”، مؤكداً التزام الشركة بالعمل مع الإدارة لحماية البنية التحتية وضمان الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي.



وكانت الشركة أقدمت الأسبوع الماضي على تعطيل وصول جميع المستخدمين إلى نموذجي الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً لديها، وهما “فابل 5” و”ميثوس 5 “، وذلك عقب أمر رئاسي أصدره ترامب يقضي بمنع الأجانب من الوصول إليهما، وسط خلافات كانت قائمة حول إمكانية وصول أطراف خارجية إلى هذه التقنيات المتقدمة.

