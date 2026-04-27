قراصنة يستولون على سفينة قبالة الصومال وطاقمها معظمه من السوريين

لندن-سانا

أعلنت مجموعتان بريطانيتان للأمن البحري، اليوم الإثنين، أن قراصنة مشتبهين استولوا على سفينة شحن عامة ترفع علم سانت كيتس ونيفيس قبالة السواحل الصومالية، وأبحروا بها باتجاه الساحل بعد صعودهم على متنها.

ونقلت وكالة رويترز عن مجموعة فانغارد قولها: إن قراصنة مسلحين خطفوا السفينة “سوورد” على بعد ستة أميال بحرية شمال السواحل الصومالية، مشيرةً إلى أن طاقمها المؤلف من 15 شخصاً (13 سورياً وهنديين) يُعتقد أنه لا يزال تحت سيطرة القراصنة، وأن قوة الشرطة البحرية في بونتلاند أُخطرت بالحادثة.

وفي بيان آخر، أكدت مجموعة أمبري للأمن البحري عملية الاختطاف، موضحةً أن السفينة كانت مبحرة من السويس في مصر إلى مومباسا في كينيا وقت اقتحامها، وأن جميع أفراد الطاقم كانوا في غرفة القيادة باستثناء اثنين من الفنيين.

وتشهد منطقة القرن الإفريقي عودة ملحوظة لأنشطة القرصنة بعد سنوات من التراجع بين عامي 2008 و2018، إذ سجّل تشرين الثاني الماضي هجوماً على ناقلة تجارية قبالة سواحل مقديشو، في أول حادث من نوعه منذ عام 2024.