أردوغان ورئيس وزراء سنغافورة يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

أنقرة-سانا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ في إسطنبول اليوم الجمعة، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



ونقلت وكالة الأناضول عن دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية قولها في بيان: “إن الجانبين استعرضا آفاق التعاون المشترك وتطوير العلاقات بين أنقرة وسنغافورة في مختلف المجالات”.



وأشار البيان إلى أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع الدولية، حيث أشار أردوغان إلى الجهود الدبلوماسية التي تبذلها بلاده لتحقيق سلام دائم بين إيران والولايات المتحدة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.



وكان الرئيس التركي أعرب في وقت سابق، عن ترحيبه بالاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، معتبراً أنه يمثل تطوراً مهماً نحو ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة، وداعياً إلى تجنب أي مواقف أو إجراءات قد تؤدي إلى تقويض التفاهمات أو إعادة التوترات.