ترامب: جميع الخيارات بشأن التعامل مع الملف النووي الإيراني مطروحة

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، أنّ جميع الخيارات بشأن التعامل مع الملف النووي الإيراني لا تزال مطروحة على الطاولة بما فيها إرسال قوات خاصة لمصادرة اليورانيوم.

ونقلت شبكة “إيه بي سي” الإخبارية عن ترامب قوله: إن” أيّ مرشد جديد في إيران لن يتمكن من الاستمرار لفترة طويلة إذا لم يحصل على موافقتنا أولاً”، مشيراً إلى أنه قد يوافق على اختيار قائد جديد لإيران إذا ما كان مناسباً حتى لو كانت له صلة بالمرشد الإيراني السابق علي خامنئي.

وأضاف ترامب: إنّ “إيران كانت تخطط للسيطرة على الشرق الأوسط بأكمله، وعلى وشك تنفيذ هجوم كبير في المنطقة”، الأمر الذي اعتبره مبرراً للتحركات العسكرية الأمريكية الحالية.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في صباح الـ28 من شباط الماضي، بشن سلسلة ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بينها العاصمة طهران، باستخدام ذخائر دقيقة أُطلقت من الجو والبر والبحر، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من القادة الإيرانيين، بينهم الخامنئي وقائد الحرس الثوري ووزير الدفاع.

وترد إيران بشن اعتداءات متواصلة على دول عربية وإقليمية عدة مستهدفة المنشآت العسكرية الأمريكية، والمواقع المدنية، ومنشآت الطاقة في هذه الدول.